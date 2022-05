Balade nature sur les rives du Frémur

Balade nature sur les rives du Frémur, 12 juillet 2022, . Balade nature sur les rives du Frémur

Une balade a travers l'estuaire du frémur qui fera découvrir les oiseaux, les plantes du pré salé , le moulin à marée Apportez vos chaussures de marche. (La promenade n'est pas adapté pour les poussettes) Réservation obligatoire au 02 96 86 31 50. Tarif adulte : 6€, enfant 3€, gratuit pour les -6 ans. Mardi 12 juillet 2022 – De 14h à 17h – Parking du Pont du Frémur côté Lancieux

