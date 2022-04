Balade nature sur les dunes et marais du Ster Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Balade nature sur les dunes et marais du Ster, 4 juin 2022, Penmarch.
Rue Victor Hugo Parking de Port de Bouc Penmarch

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue Victor Hugo Parking de Port de Bouc

Le site des dunes et marais du Ster est propriété du Département du Finistère, intégré dans le périmètre Ramsar. Le label Ramsar désigne un site reconnu pour l'importance et la qualité de ces zones humides. À Penmarc'h, les dunes et marais du Ster sont des milieux naturels remarquables. Steven Hélias, guide nature à la CCPBS, vous fera découvrir les richesses de la biodiversité en observant notamment les orchidées sauvages, plantes à préserver. Balade de 3 kms.

