Balade Nature « Sur les chemins de Régordane » à Alès Alès Alès, 19 juin 2021-19 juin 2021, AlèsAlès.

Balade Nature « Sur les chemins de Régordane » à Alès 2021-06-19 – 2021-06-19 Place de l’hôtel de ville Office de tourisme

Alès 30100 Office de tourisme Alès 30100

Alès

Cévennes Tourisme vous propose cette balade accompagnée à la découverte du chemin de Régordane autour de la ville d’Alès !Cette balade accompagnée et commentée, accessible à tous, vous conduira au cœur de la nature pour de belles découvertes. Aux détours des chemins de cette route médiévale reliant le Puy-en Velay à Saint-Gilles, vous serez surpris par les magnifiques paysages sur les Cévennes et les plaines environnantes qui s’offriront à vous !Samedi 19 juin : Alès – 9h30 Au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville, nous vous accompagnerons lors de cette balade qui vous emmènera sur les premières pentes des Cévennes, au plus près du Mont Ricateau, symbole du passé industriel du bassin alésien. Aussi proche de la ville, vous serez agréablement surpris par le dépaysement apporté par cette balade.Distance : 5 km.Dénivelé : +186 m.Durée de la balade : 2h environ.Lieu de départ : Bureau d’information touristique d’Alès – Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès.* Infos pratiques:- Réservation obligatoire auprès des bureaux d’information touristique ou en ligne sur cevennes-tourisme.fr- Tarifs : 4€ adulte / 2€ enfant de 12 à 17 ans.- Prévoir des chaussures de marche, de quoi se protéger du soleil et de l’eau.

+33 4 66 52 32 15

Cévennes Tourisme vous propose cette balade accompagnée à la découverte du chemin de Régordane autour de la ville d’Alès !Cette balade accompagnée et commentée, accessible à tous, vous conduira au cœur de la nature pour de belles découvertes. Aux détours des chemins de cette route médiévale reliant le Puy-en Velay à Saint-Gilles, vous serez surpris par les magnifiques paysages sur les Cévennes et les plaines environnantes qui s’offriront à vous !Samedi 19 juin : Alès – 9h30 Au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville, nous vous accompagnerons lors de cette balade qui vous emmènera sur les premières pentes des Cévennes, au plus près du Mont Ricateau, symbole du passé industriel du bassin alésien. Aussi proche de la ville, vous serez agréablement surpris par le dépaysement apporté par cette balade.Distance : 5 km.Dénivelé : +186 m.Durée de la balade : 2h environ.Lieu de départ : Bureau d’information touristique d’Alès – Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès.* Infos pratiques:- Réservation obligatoire auprès des bureaux d’information touristique ou en ligne sur cevennes-tourisme.fr- Tarifs : 4€ adulte / 2€ enfant de 12 à 17 ans.- Prévoir des chaussures de marche, de quoi se protéger du soleil et de l’eau.

Droits gérés

dernière mise à jour : 2021-06-12 par