Date : 2 novembre 2022

Horaires : 14h-17h

RDV : parking au lieu-dit Reviry à Mouron sur Yonne

KM : 7 km Une randonnée dans les forêts qui longe la rigole d’Yonne, une découverte de la biodiversité de Mouron sur Yonne.

KM : 7 km Une randonnée dans les forêts qui longe la rigole d’Yonne, une découverte de la biodiversité de Mouron sur Yonne.

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo et à la marche. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org

