Balade nature sur le sentier des douaniers Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Balade nature sur le sentier des douaniers Saint-Briac-sur-Mer, 1 août 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Balade nature sur le sentier des douaniers Rue du Port Hue Plage du Port Hue Saint-Briac-sur-Mer

2022-08-01 – 2022-08-01 Rue du Port Hue Plage du Port Hue

Balade nature , patrimoine et contes sur le sentier des Douanier de Port Hue à la Salinette. Apportez des baskets ou sandales de randonnée ainsi qu'une gourde. Tarifs : Adulte : 6€, Enfant : 3€, gratuit pour les -6 ans Réservation obligatoire par téléphone. Lundi 1er août 2022 – De 14h à 17h – Plage du Port Hue +33 2 99 88 92 66

