Balade nature sensorielle Montmelard, 15 avril 2022, Montmelard.

Balade nature sensorielle Montmelard

2022-04-15 – 2022-04-15

Montmelard Saône-et-Loire Montmelard

EUR 20

Marcher la nuit est une expérience inoubliable qui éveille les sens. La nature prend une toute autre dimension. Nos repères changent. Essayer la marche à la lumière de la Lune …

Quand arrive la nuit, nos principaux repères défaillent. Le crépuscule efface petit à petit les perspectives auxquelles nous sommes habitués. Nous entrons dans un monde où l’écoute devient l’activité sensorielle prédominante. Mais il s’agit d’une écoute enrobée d’imaginaire : nous attribuons bien souvent aux bruits de la nuit des significations éloignées de la réalité, même lorsque nous essayons de faire preuve de discernement…

La balade est ponctuée de pauses ludiques et sensorielles, de découvertes de la faune nocturne possibles en fonction des lieux et des affûts…

Cette sortie nature peut être une jolie parenthèse à partager en famille. On expérimente ensemble la forêt le soir, le noir, les bruits… et finalement on revient apaisés de cette balade, où nous avons prit le temps de découvrir autrement la nature qui nous entoure.

dernière mise à jour : 2022-02-14 par