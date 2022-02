Balade nature : Sciences participatives « Orchidées » Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Balade nature : Sciences participatives « Orchidées » Pauillac, 3 avril 2022, Pauillac. Balade nature : Sciences participatives « Orchidées » Pauillac

2022-04-03 – 2022-04-03

Pauillac Gironde EUR 0 En bordure d’estuaire, venez découvrir les orchidées sauvages du Sud Médoc. Vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces et les recenserez dans un inventaire.

Activité sur réservation, le nombre de participants étant limité.

Pour tout public.

Merci de vous munir de vêtements adaptés aux conditions climatiques (chaussures fermées, pantalon de préférence,…) ainsi que d’une bouteille d’eau. En bordure d’estuaire, venez découvrir les orchidées sauvages du Sud Médoc. Vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces et les recenserez dans un inventaire.

Activité sur réservation, le nombre de participants étant limité.

Pour tout public.

Merci de vous munir de vêtements adaptés aux conditions climatiques (chaussures fermées, pantalon de préférence,…) ainsi que d’une bouteille d’eau. +33 5 56 09 65 57 En bordure d’estuaire, venez découvrir les orchidées sauvages du Sud Médoc. Vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces et les recenserez dans un inventaire.

Activité sur réservation, le nombre de participants étant limité.

Pour tout public.

Merci de vous munir de vêtements adaptés aux conditions climatiques (chaussures fermées, pantalon de préférence,…) ainsi que d’une bouteille d’eau. Journal Sud-Ouest

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville Pauillac Departement Gironde

Pauillac Pauillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pauillac/

Balade nature : Sciences participatives « Orchidées » Pauillac 2022-04-03 was last modified: by Balade nature : Sciences participatives « Orchidées » Pauillac Pauillac 3 avril 2022 Gironde Pauillac

Pauillac Gironde