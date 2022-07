Balade nature Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Balade nature Saint-Brieuc, 10 août 2022, Saint-Brieuc. Balade nature

Parking de la plage de Tournemine Saint-Brieuc Côtes d’Armor

2022-08-10 – 2022-08-10 Saint-Brieuc

Côtes d’Armor Découverte d’un vallon boisé à deux pas de la mer, guidée par un animateur de Vivarmor Nature.

Une balade au moment où la nature s’éveille.

Arbres, fleurs, oiseaux, insectes révèlent leurs secrets, avec des anecdotes scientifiques, historiques, culturelles, aussi surprenantes qu’amusantes.

Sortie organisée par la Ville de Plérin dans le cadre des Estiv’nature.

Gratuit. A partir de 12 ans.

