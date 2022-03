Balade Nature : safari urbain, parcourir la nature à Mondonville Hôtel de ville Mondonville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Hôtel de ville, le samedi 24 septembre à 09:30

Balade Nature : safari urbain, parcourir la nature à Mondonville. —————————————————————– Dans le cadre de la Saison “Naturez-vous!”, le Muséum de Toulouse, en partenariat avec **Nature en Occitanie** et la **Ville de Mondonville**, vous invite à partir à la rencontre du vivant à deux pas de chez vous. Souvent considéré comme un lieu stérile, le milieu urbain recèle une biodiversité que l’on soupçonne peu. A l’instar de l’hirondelle, de la pariétaire des murs ou encore de l’abeille domestique, de nombreuses espèces ont trouvé dans nos rues, sous nos toits ou dans nos parcs des habitats naturels nécessaires à leur cycle de vie. Partons à la rencontre des trésors naturels de Mondonville ! _Crédits : ©MNicolas_ **Rendez-vous** devant l’Hôtel de Ville de Mondonville.

Gratuit, uniquement sur inscription en ligne sur museum.toulouse.fr

Le temps d'une balade, loupes et jumelles en main, découvrez la faune et la flore qui vous entourent et portez votre regard sur la nature au cœur de notre territoire de Toulouse Métropole.

2022-09-24T09:30:00 2022-09-24T12:30:00

