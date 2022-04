Balade nature / Randonnée nature en Vallée de la Touque Canapville Canapville Catégories d’évènement: Canapville

Balade nature / Randonnée nature en Vallée de la Touque
Parking du village de Canapville Le Coteau de la Cour Cucu et les Prairies de Campigny
Canapville

2022-08-18 14:30:00 – 2022-08-18 17:30:00
Parking du village de Canapville Le Coteau de la Cour Cucu et les Prairies de Campigny
Canapville
Orne

Une randonnée pour découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de la Vallée de la Touques, des prairies humides à la végétation dense et haute au Coteau calcaire sec des pentes.

affo@wanadoo.fr +33 2 33 26 26 62

