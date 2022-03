Balade Nature / Randonnée nature en Vallée de Commeauche Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Balade Nature / Randonnée nature en Vallée de Commeauche Longny les Villages, 19 août 2022, Longny les Villages. Balade Nature / Randonnée nature en Vallée de Commeauche La Tourbière de Commeauche Devant l’église de Malétable Longny les Villages

2022-08-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-19 18:00:00 18:00:00 La Tourbière de Commeauche Devant l’église de Malétable

Longny les Villages Orne Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malétable puis descente dans la vallée de la Commeauche pour visiter une magnifique tourbière.

Chaussures de randonnée et pantalon.

Réservation obligatoire. La Tourbière de Commeauche Devant l’église de Malétable Longny les Villages

