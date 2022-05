Balade nature – Randonnée nature dans la Vallée du Guiel La Ferté-en-Ouche La Ferté-en-Ouche Catégories d’évènement: La Ferté-en-Ouche

Orne

Balade nature – Randonnée nature dans la Vallée du Guiel La Ferté-en-Ouche, 21 mai 2022, La Ferté-en-Ouche. Balade nature – Randonnée nature dans la Vallée du Guiel Pertes et résurgence du Guiel Devant la Mairie de Saint-Laurent-du-Tencement La Ferté-en-Ouche

2022-05-21 – 2022-05-21 Pertes et résurgence du Guiel Devant la Mairie de Saint-Laurent-du-Tencement

Une petite randonnée dans la Vallée du Guiel pour découvrir cet étrange phénomène d'une rivière qui disparaît pour ensuite réapparaître. L'occasion aussi de s'intéresser à la flore et la faune sauvage locales
affo@wanadoo.fr +33 2 33 26 26 62

Lieu La Ferté-en-Ouche
Adresse Pertes et résurgence du Guiel Devant la Mairie de Saint-Laurent-du-Tencement

