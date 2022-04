Balade nature : Rando la Courbe Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Balade nature : Rando la Courbe Écouché-les-Vallées, 17 août 2022, Écouché-les-Vallées.
Les Méandres de l'Orne LA COURBE

2022-08-17 13:30:00 – 2022-08-17 17:00:00
Les Méandres de l'Orne LA COURBE

Écouché-les-Vallées Orne
Randonnée de 12 km qui vous fera découvrir les contreforts de la Suisse normande sous l'angle de l'Histoire et de la biodiversité. Chaussures de randonnée conseillées

