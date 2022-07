Balade Nature pleine lune au Pech de Berre Nicole, 14 juillet 2022, Nicole.

Balade Nature pleine lune au Pech de Berre

Pech de Berre Nicole Lot-et-Garonne

2022-07-14 20:15:00 – 2022-07-14 22:30:00

Nicole

Lot-et-Garonne

Nicole

6 EUR Partez à la découverte de la biodiversité locale du Pech d Berre lors d’une randonnée au clair de lune proposée par l’association Nature Animée. Une balade apaisante et pédagogique de 3,7km pour tout savoir sur la faune et la flore des abords de la confluence du Lot et de la Garonne. Places limitées, réservations obligatoire.

Partez à la découverte de la biodiversité locale du Pech d Berre lors d’une randonnée au clair de lune proposée par l’association Nature Animée. Une balade apaisante et pédagogique de 3,7km pour tout savoir sur la faune et la flore des abords de la confluence du Lot et de la Garonne. Places limitées, réservations obligatoire.

+33 7 85 22 11 48

Partez à la découverte de la biodiversité locale du Pech d Berre lors d’une randonnée au clair de lune proposée par l’association Nature Animée. Une balade apaisante et pédagogique de 3,7km pour tout savoir sur la faune et la flore des abords de la confluence du Lot et de la Garonne. Places limitées, réservations obligatoire.

Nature Animée

Nicole

dernière mise à jour : 2022-07-08 par