Balade Nature : plantes sauvages de Chantepie à définir Chantepie, dimanche 17 mars 2024.

Venez découvrir avec l’écologue et naturaliste Vera Lorenzetti les plantes sauvages qui peuplent Chantepie. Organisé par le collectif les Fol’épis Dimanche 17 mars, 10h00 1

Du 2024-03-17 10:00 au 2024-03-17 12:00.

Venez découvrir avec l’écologue et naturaliste Vera Lorenzetti les plantes sauvages qui peuplent Chantepie. Sont-elles comestibles ? Toxiques ? Médicinales ? Quelle est leur place dans l’écosystème de notre ville ? Elles sont simplement banales, mais quand on commence à les regarder, c’est l’immense richesse du monde du vivant qu’on découvre ! Curieux d’en savoir plus sur Véra, vous pouvez consulter son site internet. Elle répondra à toutes nos questions et nous apportera des clefs d’observation de la la flore sauvage qui cohabite avec nous au quotidien.

De plus grâce aux observations et aux connaissances données par Véra, le Collectif pourra compléter son inventaire de la biodiversité cantepienne. Vous pouvez d’ors-et-déjà le consulter et y contribuer dès maintenant via ce lien .

L’objectif de cette balade nature est d’apprendre ensemble à observer la flore qui nous entoure, de manière précise et efficace. Le groupe est limité à 12 personnes pour pouvoir favoriser les observations, les questions et les réponses de la guide.

à partir de 8 ans.

Le lieu de RV sera communiqué après inscription.

Amateurs avisés ou juste curieux de la nature, vous êtes tous les bienvenus !

Le collectif les Fol’épis regroupe des cantepienn·es soucieux·ses de vivre au cœur d’une ville saine et habitable durablement pour l’ensemble des vivants. Il a pour but de favorsier la transition écologique et citoyenne de Chantepie.

Plus d’infos sur www.collectif-lesfolepis.org

à définir chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine