Latresne Gironde Latresne 6 EUR Ce samedi 26 mars partez à la découverte de la flore sauvage de l’Entre-Deux-Mers! Suivez Isabelle Lagarde, consultante en biodiversité végétale, aromathérapie / phytothérapie, à l’étang des sources de Latresne.

Pendant cette balade vous découvrirez des plantes sauvages comestibles et médicales

Inscription obligatoire sur le site “plus vrai que nature”. Isabelle Lagarde

