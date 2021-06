Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Balade nature : Plantes médicinales et comestibles Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Balade nature : Plantes médicinales et comestibles Plougasnou, 8 juin 2021-8 juin 2021, Plougasnou. Balade nature : Plantes médicinales et comestibles 2021-06-08 – 2021-06-08 Parking du camping de Mesquéau 870 route de Mesqueau

Au fil de la nature, partez à la découverte des plantes comestibles et des plantes médicinales. Utilisées parfois depuis le Moyen-Age, ces plantes renferment des propriétés particulières bénéfiques pour la santé et peuvent avoir également des usages alimentaires ou condimentaires. Découvrez celles qui jalonnent nos sentiers, leurs utilisations et quelques recettes simples à refaire chez vous. Animations grand public d'environ 1h30.

Lieu Plougasnou Adresse Parking du camping de Mesquéau 870 route de Mesqueau Ville Plougasnou