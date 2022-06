BALADE NATURE « PLANTES COMESTIBLES DU BORD DE MER » Étaples Étaples Catégorie d’évènement: Étaples

BALADE NATURE « PLANTES COMESTIBLES DU BORD DE MER » Étaples, 25 juin 2022, Étaples. BALADE NATURE « PLANTES COMESTIBLES DU BORD DE MER » Place du Général de Gaulle

Service Nature Étaples

2022-06-25 – 2022-06-25

Place du Général de Gaulle

BALADE NATURE « PLANTES COMESTIBLES DU BORD DE MER »

Par la maison de la maison de la faune et de la flore

Samedi 25 juin à 14 h – Rendez-vous au clos St Victor

Salicorne, Obione, Aster maritime… venez apprendre à les reconnaître et les déguster.

Tarif : ???

Renseignements : maison de la faune et de la flore
03 21 84 13 93
nature.etaples@gmail.com
+33 3 21 84 13 93

Place du Général de Gaulle
Service Nature
Étaples
62630

Service Nature Étaples

