Balade nature / Petites bêtes de l’eau Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Orne

Balade nature / Petites bêtes de l’eau Briouze, 19 juillet 2022, Briouze. Balade nature / Petites bêtes de l’eau Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme Briouze

2022-07-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-19 12:00:00 12:00:00 Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme

Briouze Orne Les canaux du marais grouillent de vie. Larves de libellules, escargots biscornus, insectes en tous genres peuplent ces eaux stagnantes. La pêche sera forcément fructueuse et les observations surprenantes ! Dès 4 ans.

Le Marais du Grand Hazé Devant l'Espace culturel du Houlme

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

