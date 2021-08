Balade nature / Petites bêtes de la Lande Guêprei, 23 août 2021, Guêprei.

Balade nature / Petites bêtes de la Lande 2021-08-23 14:30:00 – 2021-08-23 16:30:00 RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin

Guêprei Orne Guêprei

“Sortie spéciale famille”

Observation et capture au filet ou à la boîte loupe sur le plateau rocheux du Vaudobin. Découvrez la petite faune de ces milieux secs et ensoleillés, au cœur des bruyères, ajoncs et lichens : papillons, mantes religieuses, criquets et sauterelles, araignées…

Dès 6 ans.

Chaussures de randonnée recommandées

dernière mise à jour : 2021-08-12 par