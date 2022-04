Balade nature : Petite rando Vaudobin Guêprei Guêprei Catégories d’évènement: Guêprei

Orne

Balade nature : Petite rando Vaudobin Guêprei, 2 août 2022, Guêprei. Balade nature : Petite rando Vaudobin RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei

2022-08-02 14:30:00 – 2022-08-02 16:30:00 RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin

Guêprei Orne Guêprei Sur un parcours de 4 km, vous découvrirez qui peuple cette contrée sauvage, plantes et animaux mais aussi de drôles de créatures comme “la Calotte Rouge”… Chaussures de randonnée recommandées Sur un parcours de 4 km, vous découvrirez qui peuple cette contrée sauvage, plantes et animaux mais aussi de drôles de créatures comme “la Calotte Rouge”… Chaussures de randonnée recommandées Sur un parcours de 4 km, vous découvrirez qui peuple cette contrée sauvage, plantes et animaux mais aussi de drôles de créatures comme “la Calotte Rouge”… Chaussures de randonnée recommandées RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Guêprei, Orne Autres Lieu Guêprei Adresse RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Ville Guêprei lieuville RDV : parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Departement Orne

Guêprei Guêprei Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueprei/

Balade nature : Petite rando Vaudobin Guêprei 2022-08-02 was last modified: by Balade nature : Petite rando Vaudobin Guêprei Guêprei 2 août 2022 Guêprei Orne

Guêprei Orne