Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature. Dates et heures : – Les 15, 22 et 29 avril, le 6 mai

– Du 6 juillet au 28 août : les lundis, mercredis et dimanches

– De 10h à 11h30. Durée : 1h30 environ Infos pratiques : – Rendez-vous à la maison du littoral

– Pour les voitures : parking de St-Guirec ou de Pors Kamor (payant)

– Conseillé à partir de 10 ans

– Tarif unique de 4,20€

