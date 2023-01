Balade nature Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Orne Par des chemins empierrés ou enherbés, Valérie vous guidera vers le Mont Cendrou tout en vous parlant des haies, des vergers, des abeilles noires et du patrimoine architectural qui font le charme de ce joli village de Préaux-du-Perche. Pratique : rendez-vous sur le parvis de l’église de Préaux-du-Perche. Durée : 2 heures. Par des chemins empierrés ou enherbés, Valérie vous guidera vers le Mont Cendrou tout en vous parlant des haies, des vergers, des abeilles noires et du patrimoine architectural qui font le charme de ce joli village de Préaux-du-Perche. Pratique : rendez-vous sur le parvis de l’église de Préaux-du-Perche. Durée : 2 heures. sejour@perchenormand.fr +33 2 33 73 09 69 https://www.perchenormand.fr/ Préaux-du-Perche Devant l’église de Préaux-du-Perche Perche en Nocé

