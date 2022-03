Balade nature : Pêcheurs, douaniers et contrebande Plougasnou, 9 avril 2022, Plougasnou.

Balade nature : Pêcheurs, douaniers et contrebande Parking du camping municipal 15 Rue de Karreg an Ti Plougasnou

2022-04-09 – 2022-04-09 Parking du camping municipal 15 Rue de Karreg an Ti

Plougasnou Finistère

Primel est un site historique et une terre de légendes. Tels des contrebandiers, munis de “lampes tempête”, bravez le crépuscule et partez à la découverte des nombreuses histoires que renferment ce site d’exception: histoires de pêcheurs, de pirates, de douaniers et de contrebandiers mais aussi de sirènes et de korrigans…

Cette sortie est destinée aux enfants et permet de découvrir la pointe de Primel, son patrimoine naturel et historique, de façon ludique et amusante. 1h30. Nombre d’adulte limité à 2 par famille. Le tarif passe à 8€ pour tout adulte supplémentaire.

contact@floreloened.com +33 7 81 36 16 85 http://www.floreloened.com/

Primel est un site historique et une terre de légendes. Tels des contrebandiers, munis de “lampes tempête”, bravez le crépuscule et partez à la découverte des nombreuses histoires que renferment ce site d’exception: histoires de pêcheurs, de pirates, de douaniers et de contrebandiers mais aussi de sirènes et de korrigans…

Cette sortie est destinée aux enfants et permet de découvrir la pointe de Primel, son patrimoine naturel et historique, de façon ludique et amusante. 1h30. Nombre d’adulte limité à 2 par famille. Le tarif passe à 8€ pour tout adulte supplémentaire.

Parking du camping municipal 15 Rue de Karreg an Ti Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-03-18 par