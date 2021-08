Balade Nature : Nuit Internationale de la chauve-souris Mont-Ormel, 28 août 2021, Mont-Ormel.

Balade Nature : Nuit Internationale de la chauve-souris 2021-08-28 20:15:00 20:15:00 – 2021-08-28 22:15:00 22:15:00 Parking du Mémorial Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie

Mont-Ormel Orne Mont-Ormel

Non elle ne s’accrochent pas dans les cheveux, non elles ne sucent pas le sang. A la tombée de la nuit, elles voleront au-dessus de la résurgence et dans les chemins creux qui l’entourent, pour attraper les premiers insectes, profitons-en pour les découvrir.

dernière mise à jour : 2021-08-12 par