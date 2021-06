Barrême Musée de la distillerie Alpes-de-Haute-Provence, Barrême Balade nature Musée de la distillerie Barrême Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Musée de la distillerie, le dimanche 6 juin à 10:00

Profitez d’une balade avec Ophélie Cussac, animatrice Natura 2000, pour découvrir la biodiversité de l’Asse. Une balade pour découvrir la richesse des zones humides, le long d’un circuit accessible au plus grand nombre. Vous aurez peut-être même la chance d’observer l’Azurée de la Sanguisorbe, papillon d’une grande rareté qui s’épanouit à Barrême.

Inscription obligatoire, places limitées

Balade Nature avec Ophélie Cussac, animatrice Natura 2000 au départ du jardin de la Distillerie de Barrême. La balade vous mènera à la rencontre des insectes aux abords des adoux et des zones humides.

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T11:00:00

