Balade nature Mission Hérisson et le monde de la nuit

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 21:30:00 4 4 EUR Cette balade nature vous invite à découvrir le monde de la nuit, et tout particulièrement le hérisson, accompagné par les guides nature, vous partirez sur le chemins de randonnée, au cœur de la forêt. Le hérisson d’Europe est un mammifère intégralement protégé en France. Cette balade va vous permettre de découvrir ce petit animal que l’on croise dans nos jardins, mais également d’apprendre à le protéger. Le hérisson est une des espèces nocturnes parmi tant d’autres qui vous seront également dévoilées.

©TomaszProszek by Pixabay dernière mise à jour : 2022-04-27 par

