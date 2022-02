Balade nature / Même pas peur ! Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Orne

Balade nature / Même pas peur ! Briouze, 23 août 2022, Briouze. Balade nature / Même pas peur ! Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

2022-08-23 14:30:00 – 2022-08-23 16:30:00 Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé

Briouze Orne Vous avez peur des araignées, des petites bêtes, des oiseaux, des vers de terre, des serpents, de la nature…

Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre peur en vous immergeant au plus près de la nature.

Dès 8 ans. Vous avez peur des araignées, des petites bêtes, des oiseaux, des vers de terre, des serpents, de la nature…

Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre peur en vous immergeant au plus près de la nature.

Dès 8 ans. Vous avez peur des araignées, des petites bêtes, des oiseaux, des vers de terre, des serpents, de la nature…

Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre peur en vous immergeant au plus près de la nature.

Dès 8 ans. Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Briouze, Orne Autres Lieu Briouze Adresse Rendez-vous devant l'Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Ville Briouze lieuville Rendez-vous devant l'Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé Briouze Departement Orne

Briouze Briouze Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briouze/

Balade nature / Même pas peur ! Briouze 2022-08-23 was last modified: by Balade nature / Même pas peur ! Briouze Briouze 23 août 2022 Briouze Orne

Briouze Orne