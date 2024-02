Balade nature / Même pas peur ! Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Briouze, lundi 19 août 2024.

Balade nature / Même pas peur ! Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Briouze Orne

Vous avez peur des araignées, des petites bêtes, des vers de terre, des serpents, de la nature…

Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre peur en vous immergeant au plus près de la nature.

Dès 8 ans.

prévoir des chaussures de marche

Vous avez peur des araignées, des petites bêtes, des vers de terre, des serpents, de la nature…

Tout en douceur et à votre rythme, venez apprivoiser votre peur en vous immergeant au plus près de la nature.

Dès 8 ans.

prévoir des chaussures de marche .

Rendez-vous devant l’Espace culturel du Houlme Le Marais du Grand Hazé

Briouze 61220 Orne Normandie contact@cpie61.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 14:30:00

fin : 2024-08-19 16:30:00



L’événement Balade nature / Même pas peur ! Briouze a été mis à jour le 2024-01-31 par Flers agglo