Arleuf Arleuf 58430, Arleuf [Balade nature] Massif du Haut-Folin – Étang de Préperny Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: 58430

Arleuf

[Balade nature] Massif du Haut-Folin – Étang de Préperny Arleuf, 3 novembre 2021, Arleuf. [Balade nature] Massif du Haut-Folin – Étang de Préperny Arleuf

2021-11-03 – 2021-11-03

Arleuf 58430 Arleuf 4 4 EUR Partons ensemble à la découverte de l’étang de Préperny, site faisant partie de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan. Inscription obligatoire au 03 86 78 79 57 ou bien par mail : contact@parcdumorvan.org

Lieu de rendez-vous donner lors de votre inscription contact@parcdumorvan.org +33 3 86 78 79 57 Partons ensemble à la découverte de l’étang de Préperny, site faisant partie de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan. Inscription obligatoire au 03 86 78 79 57 ou bien par mail : contact@parcdumorvan.org

Lieu de rendez-vous donner lors de votre inscription Arleuf

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 58430, Arleuf Autres Lieu Arleuf Adresse Ville Arleuf lieuville Arleuf