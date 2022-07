[Balade nature] Maquis Vauban entre Histoire et biodiversité Saint-Agnan Saint-Agnan Catégories d’évènement: Nièvre

[Balade nature] Maquis Vauban entre Histoire et biodiversité Saint-Agnan, 27 octobre 2022, Saint-Agnan. [Balade nature] Maquis Vauban entre Histoire et biodiversité

Saint-Agnan Nièvre

2022-10-27 – 2022-10-27 Saint-Agnan

Nièvre Saint-Agnan EUR Date : 27 octobre 2022

Horaires : 14h-16h

RDV : parking situé avant le barrage

KM : 3

Une balade à deux voix commentée par Aurore Callewaert du Musée de la Résistance et Colombe Baucour du Parc naturel régional du Morvan.

L’occasion de découvrir la biodiversité de ce site et l’histoire du Maquis Vauban.

