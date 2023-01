[Balade nature] Magny, voyage nocturne entre cours d’eau et forêt Magny Magny Magny Catégories d’Évènement: Magny

Yonne

[Balade nature] Magny, voyage nocturne entre cours d’eau et forêt Magny, 23 février 2023, Magny Magny. [Balade nature] Magny, voyage nocturne entre cours d’eau et forêt Magny Yonne

2023-02-23 18:00:00 – 2023-02-23 20:00:00 Magny

Yonne Magny EUR [Balade nature] Magny, voyage nocturne entre cours d’eau et forêt Venez découvrir le Morvan au cours d’une balade nocturne à Magny entre forêt et rivière… Au coeur de l’hiver, découvrez l’ambiance d’une balade au coeur de la nuit, à la découverte de la faune nocturne et de l’histoire des rivières et des forêts Morvandelle… Lieu de rdv donné à l’inscription

Km : 4 km aller-retour (maximum)

Tarif : 4€/personne gratuit – 8 ans Réservation obligatoire auprès de la Maison du Tourisme du Parc naturel régional du Morvan au 03 86 78 79 57 ou par mail : contact@parcdumorvan.org Prévoir une lampe torche/frontale, des vêtements chauds et chaussures adaptées. Magny

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Magny, Yonne Autres Lieu Magny Adresse Magny Yonne Ville Magny Magny lieuville Magny Departement Yonne

Magny Magny Magny Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-magny/

[Balade nature] Magny, voyage nocturne entre cours d’eau et forêt Magny 2023-02-23 was last modified: by [Balade nature] Magny, voyage nocturne entre cours d’eau et forêt Magny Magny 23 février 2023 Magny Magny Yonne Yonne

Magny Magny Yonne