Balade nature Lieu-dit La Morinière, 1 juillet 2023, La Fresnaie-Fayel .

La Fresnaie-Fayel

Orne

Randonnée (entre 8 et 10km) autour de la Fresnaie-Fayel et pique-nique aux Vergers de la Morinière.

Découverte du domaine cidricole.

Covoiturage possible : rendez-vous sur le parking Aldi de Vimoutiers.

Sur réservation.

Tout public.

associationlespiedsdanslherbe@lilo.org

