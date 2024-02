Balade nature / L’Histoire du marais, une passerelle entre hier et aujourd’hui Le Marais du Grand Hazé Briouze, dimanche 13 octobre 2024.

Balade nature / L’Histoire du marais, une passerelle entre hier et aujourd’hui Le Marais du Grand Hazé Briouze Orne

Deux métiers, deux regards suivez l’animateur-naturaliste et l’historien et découvrez le marais du Grand Hazé sous un autre angle !

Avec la participation M. Normand, coordinateur de l’ouvrage Le Marais du Grand Hazé (Le Pays bas-normand)

Dès 10 ans

Début : 2024-10-13 13:30:00

fin : 2024-10-13 16:30:00

Le Marais du Grand Hazé Devant l’Espace culturel du Houlme

Briouze 61220 Orne Normandie contact@cpie61.fr

