Balade nature ‘L’Histoire de nos paysages des joualles au vignoble’ Civrac-de-Blaye, 9 octobre 2021, Civrac-de-Blaye.

Balade nature ‘L’Histoire de nos paysages des joualles au vignoble’ 2021-10-09 09:30:00 – 2021-10-09 12:00:00

Civrac-de-Blaye Gironde Civrac-de-Blaye

EUR 0 4 Accompagné d’un guide nature et d’un guide historien de l’association Pétronille, partez à la rencontre des paysages et de la culture de notre belle région. Nos paysages ont une histoire ! Nos modes de culture façonnent grandement les paysages et par la même la présence et la diversité de la faune et de la flore. Le vignoble en est une parfaite illustration.

Lors de cette balade matinale conviviale, prenez le temps de contempler et de ressentir ce qui vous entoure. Observez la faune et la flore « ordinaires », toutes les richesses naturelles et le petit patrimoine présents sur le territoire.

©Manfred Antranias Zimmer de Pixabay

