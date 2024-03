Balade nature « Les reptiles » Marcenais, samedi 4 mai 2024.

Accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la rencontre de la faune et la flore sur les sentiers de randonnée et de l’histoire du village.

Les reptiles les connaissez-vous vraiment ? Venez découvrir, non un charmeur de serpent mais simplement un connaisseur de nos espèces… couleuvre esculape, cistude d’Europe, lézard vivipare. Ces animaux sont souvent diabolisés, parfois adulés, la plupart du temps méconnus. Jouissant d’une mauvaise réputation qui leur colle aux écailles, il n’est pas, pour le plus grand nombre, un animal comme un autre. Le guide nature donnera toutes les explications sur ces reptiles et leur rôle important dans l’écosystème. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 16:00:00

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

