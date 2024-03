Balade nature les plantes sauvages et comestibles Pionnat, mercredi 17 avril 2024.

Balade nature les plantes sauvages et comestibles Pionnat Creuse

Avec le CPIE Creusois, (re)découvrez la faune et la flore locale ! Ses particularités, son utilité, ses dangers, comment la protéger… Vous saurez tout sur la nature creusoise.

Pour cette balade, venez en apprendre plus sur les plantes sauvages et comestibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-04-17

Pionnat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@creuseconfluencetourisme.com

