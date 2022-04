Balade Nature : Les plantes du printemps Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Geniez-ô-Merle

Balade Nature : Les plantes du printemps Saint-Geniez-ô-Merle, 26 avril 2022, Saint-Geniez-ô-Merle. Balade Nature : Les plantes du printemps Saint-Geniez-ô-Merle

2022-04-26 15:30:00 – 2022-04-26 23:00:00

Corrèze Saint-Geniez-ô-Merle Philippe Faury, amoureux de la nature vous invite à célébrer le printemps et le réveil de la nature lors d’une promenade qui vous fait découvrir les plantes de Merle.

À partir de 8 ans.

Réservation obligatoire : http://www.toursdemerle.fr/Reservez-votre-billet Saint-Geniez-ô-Merle

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Saint-Geniez-ô-Merle Autres Lieu Saint-Geniez-ô-Merle Adresse Ville Saint-Geniez-ô-Merle lieuville Saint-Geniez-ô-Merle

Balade Nature : Les plantes du printemps Saint-Geniez-ô-Merle 2022-04-26 was last modified: by Balade Nature : Les plantes du printemps Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle 26 avril 2022

Saint-Geniez-ô-Merle