Balade nature « Les Pics » Saint-Vivien-de-Blaye, samedi 2 mars 2024.

Accompagné d’un guide nature et d’un guide historien, partez à la rencontre de la faune et la flore sur les sentiers de randonnée.

Cette balade « spécial pics » vous amène en balade pour mieux connaitre ces oiseaux spectaculaires. Pic vert, Pic noir, Pic Epeiche, le Pic Mar, le Pic Epeichette vous invitent en 1ere loge. A cette période, les différents pics redoublent d’activité, de tambourinages avec leurs becs puissants, d’excavations de leurs loges, de cris et de parades territoriales et amoureuses en tout genre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02 11:00:00

Saint-Vivien-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@latitude-nord-gironde.fr

