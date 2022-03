Balade nature : les oiseaux du marais Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Briouze Orne Briouze Au début du printemps, dans cette zone humide, les oiseaux font une halte dans leur migration ou commencent à nidifier. Vous pourrez peut-être observer des aigrettes ou le balbuzard pêcheur… Apprenez aussi à reconnaître quelques cris ou chants et découvrez la plus grande héronnière du département. Dés 10 ans

