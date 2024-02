Balade nature / les oiseaux du marais Observatoire de la voie verte Briouze, dimanche 7 juillet 2024.

Balade nature / les oiseaux du marais Observatoire de la voie verte Briouze Orne

Rendez-vous dans l’observatoire pour observer les oiseaux fréquentant le marais hérons, canards, foulques, Martin-pêcheurs, poules d’eau… n’auront plus secrets pour vous !

Longue-vue et jumelles fournies. Dès 8 ans

Rendez-vous dans l’observatoire pour observer les oiseaux fréquentant le marais hérons, canards, foulques, Martin-pêcheurs, poules d’eau… n’auront plus secrets pour vous !

Longue-vue et jumelles fournies. Dès 8 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:30:00

fin : 2024-07-07 12:00:00

Observatoire de la voie verte Le Marais du Grand Hazé

Briouze 61220 Orne Normandie contact@cpie61.fr

L’événement Balade nature / les oiseaux du marais Briouze a été mis à jour le 2024-01-31 par Flers agglo