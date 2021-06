Bonny-sur-loire Bonny-sur-Loire 45420 Bonny-sur-loire Balade Nature : les oiseaux des Îles de Bonny Bonny-sur-Loire 45420 Bonny-sur-loire Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire

Balade Nature : les oiseaux des Îles de Bonny Bonny-sur-Loire 45420, 26 juin 2021-26 juin 2021, Bonny-sur-loire. Balade Nature : les oiseaux des Îles de Bonny

Bonny-sur-Loire 45420, le samedi 26 juin à 14:30

Les oiseaux des îles de Bonny est le thème de la balade nature proposée par le conservatoire d’espaces naturels de la région Centre Val de Loire. Sur réservation avant le 25 juin midi au 06 15 77 44 35.

Voir https://www.cen-centrevaldeloire.org/

Balade nature organisée par le conservatoire d’espaces naturels de la région Centre Val de Loire. Bonny-sur-Loire 45420 Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:30:00 2021-06-26T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Bonny-sur-loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonny-sur-Loire 45420 Adresse Bonny-sur-loire Ville Bonny-sur-loire lieuville Bonny-sur-Loire 45420 Bonny-sur-loire