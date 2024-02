Balade nature Les mystères du mur païen Obernai, jeudi 29 février 2024.

Balade facile dans la forêt du Mont Sainte-Odile avec ses étonnantes falaises de grès rose, et son incroyable mur païen, site mégalithique unique en Europe. Ouverte aux enfants accompagnés dès 7 ans.

Durée 2h30 environ, niveau facile, se munir de chaussures de marche ou basket. Sorties commentées par un Accompagnateur en Montagne BE.

Réservation directement auprès de l’accompagnateur en montagne 06 78 58 29 68. Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation.

Inclus l’encadrement, l’assurance en RC et une boisson par personne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 13:30:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est rando.verte@laposte.net

L’événement Balade nature Les mystères du mur païen Obernai a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme d’Obernai