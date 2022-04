Balade Nature : Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Balade Nature : Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées, 19 juillet 2022, Écouché-les-Vallées. Balade Nature : Les Méandres de l’Orne Ménil-Glaise Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées

2022-07-19 14:30:00 – 2022-07-19 17:00:00 Ménil-Glaise Les Méandres de l’Orne

Écouché-les-Vallées Orne Écouché-les-Vallées Balade nature entre escarpements rocheux, patrimoine historique et prairies humides des bords de l’Orne, aux portes de la Suisse normande.

