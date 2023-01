BALADE NATURE – LES MARAIS SALANTS L’HIVER Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

BALADE NATURE – LES MARAIS SALANTS L’HIVER Batz-sur-Mer, 24 février 2023, Batz-sur-Mer . BALADE NATURE – LES MARAIS SALANTS L’HIVER 25 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

2023-02-24 10:30:00 – 2028-10-13 12:00:00 Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique Partez à la découverte des marais salants l’hiver !

Accompagnez de Fanny, guide conférencière, découvrez le travail des paludiers l’hiver et la faune et flore locale. Batz-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Batz-sur-Mer Adresse 25 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Ville Batz-sur-Mer lieuville Batz-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

BALADE NATURE – LES MARAIS SALANTS L’HIVER Batz-sur-Mer 2023-02-24 was last modified: by BALADE NATURE – LES MARAIS SALANTS L’HIVER Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer 24 février 2023 25 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique