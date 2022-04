Balade nature – Les insolites – A la découverte des acteurs de la Baie d’Audierne, de Tronoën à Saint Vio Saint-Jean-Trolimon, 9 avril 2022, Saint-Jean-Trolimon.

Balade nature – Les insolites – A la découverte des acteurs de la Baie d’Audierne, de Tronoën à Saint Vio Parking – Chapelle de Tronoën 198 B Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 16:00:00 Parking – Chapelle de Tronoën 198 B Rue de Tronoën

Saint-Jean-Trolimon Finistère Saint-Jean-Trolimon

Depuis la chapelle de Tronoën, partons en rando à la rencontre d’Amélie et Antoine de “pâtures oubliées”, 2 éleveurs passionnés. Ils ont réussi le pari de faire pâturer leurs animaux sur des parcelles perçues comme inintéressantes – prairies sauvages, marais et autres fourrés – et pourtant si riches.

A midi, la Maison de la Baie d’Audierne ouvre ses portes le temps d’un pique-nique, avant de visiter le petit rucher de Gilbert, l’apiculteur, pour découvrir l’intimité des fleurs et l’incroyable histoire de la pollinisation.

5 km.

Réservation indispensable par téléphone ou auprès de vos Offices du Tourisme

Préparer l’appoint pour un règlement sur place.

+33 7 88 09 14 01

Parking – Chapelle de Tronoën 198 B Rue de Tronoën Saint-Jean-Trolimon

