BALADE NATURE – LES DUNES

BALADE NATURE – LES DUNES, 25 avril 2022, . BALADE NATURE – LES DUNES

2022-04-25 – 2022-04-25 Le saviez-vous ? La Dune de la Falaise est la dernière dune grise de la Presqu'île de Guérande. Aussi, la Dune de la Falaise compte plus de 200 espèces floristiques, une faune particulière, entre Océan et Marais Salants… Il s'agit d'un espace naturel protégé, classé Natura 2000. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cet espace naturel, cette balade nature vous convient ! Informations et réservation à l'Office de tourisme.

