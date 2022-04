Balade nature le Vivier à Brassy : les experts de la nature Brassy, 13 juillet 2022, Brassy.

2022-07-13 – 2022-07-13

Brassy Nièvre

10 EUR Les experts de la nature

Dans la peau d’un spécialiste, menez l’enquête pour découvrir les traces et indices de passage des animaux sauvages. Empreintes de mammifères et plumes d’oiseaux n’auront plus de secret pour vous !

Réservation obligatoire.

Possibilité de se rendre à vélo sur le lieu de l’animation.

