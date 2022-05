Balade nature – Le rôle des insectes dans les écosystèmes, 19 juillet 2022, .

Balade nature – Le rôle des insectes dans les écosystèmes

2022-07-19 – 2022-07-19

Par War-dro an Natur, association d’éducation à l’environnement. Le monde des insectes passionne, ou pas, mais qu’en est-il de leur place, de leur rôle et de leur importance dans nos écosystèmes ? Lors d’une déambulation dans le parc, nous irons à la rencontre de ce petit monde parfois surprenant dans son mode de vie, doué d’adaptations aux différents milieux, mais aussi indispensable au bon fonctionnement de la nature. Insectes et autres arthropodes, un chaînon (pas manquant !) entre flore et vertébrés.

