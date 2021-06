Balade nature – Le petit peuple de l’eau Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

Balade nature – Le petit peuple de l’eau 2021-06-20 – 2021-06-20 Centre social l’Oustal 4 avenue de la République

Saint-Jean-du-Gard 30270 Centre social l’Oustal Saint-Jean-du-Gard 30270

Saint-Jean-du-Gard

Insectes, batraciens, oiseaux, reptiles mais aussi loutre et castor, allons à la découverte des habitants de nos Gardons. Une balade à la journée, les pieds dans l’eau!Balade sans difficultés de 4 à 5 km pour adapté à un public familial.Prévoir chaussures pouvant aller dans l’eau, pique-nique, eau, casquette, crème solaire, et maillot de bain !Sortie animée par l’association Sentiers Vagabonds membre du CPIE du Gard et soutenue par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie, le Département du Gard, l’EPTB des Gardons. * Infos pratiques – Le dimanche 20 juin 2021 à St Jean du Gard – RDV à l’Oustal à 9h30. – Retour aux environs de 16h30- Tarif : 5€ par famille – Inscription à l’accueil de l’Oustal

+33 4 66 85 19 55

